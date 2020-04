Roseanne Barr alega que a pandemia do novo coronavírus é um esquema para verem-se "livres" da sua geração, os chamados 'baby boomer', expressão associada ao aumento da natalidade no período pós-guerra, entre 1946 e 1964.

A atriz, de 67 anos, falou sobre a Covid-19 no talk show 'Quarantined with Norm MacDonald', um programa no YouTube apresentado por Norm Macdonald, de 60 anos.

"Acho que eles estão apenas a tentar livrar-se de toda a minha geração", afirmou explicando que o objetivo é: "herdar o que é nosso [da nossa geração]".

