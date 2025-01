Cristiano Ronaldo poderá ter uma nova aquisição de luxo - um avião privado e totalmente personalizado pelo futebolista. Os rumores surgiram após ser publicado um vídeo do transporte na rede social TikTok.

No mesmo, pode ver-se um avião preto, com a inscrição 'CR7' na parte da frente, bem como uma imagem do craque na sua pose mais conhecida.

Segundo a plataforma de luxo da Índia, Luxuious By Marketing Mentor, a aeronave deverá ser um Gulfstream G650 e está avaliada em quase 70 milhões de euros.

Ora veja o vídeo abaixo.

