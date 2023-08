Apesar de ter sido noticiado que Ariana Grande e Ethan Slater se afastaram um pouco após ter sido noticiado o divórcio do ator, os dois ainda continuam juntos durante este processo.

Quem o garante é o site Entertainment Tonight, que cita fonte próxima de ambos.

"O Ethan está a tentar ser o mais amigável possível com a Lilly [a ex-mulher] enquanto planeia os seus próximos passos. Ele quer ser o melhor pai possível, independentemente das circunstâncias atuais", disse a fonte sobre o ator, que tem um filho com a ex-companheira. "Ele está a levar as coisas um dia de cada vez e a tentar resguardar a sua vida privada, por respeito a todos os envolvidos."

Quanto a Ariana Grande, a mesma fonte revela que a cantora está "a tentar dar ao Ethan algum espaço enquanto ele tenta resolver tudo", mas destaca que "a relação deles ainda continua".

Já sobre Lilly Jay, ex-mulher de Slater, a fonte garante que ela está "a fazer os possíveis por recuperar". "Ela é incrivelmente inteligente, motivada e a melhor mãe".

De recordar que o romance de Ethan Slater e Lilly Jay começou em 2012, tendo o ex-casal subido ao altar em 2018. No ano passado foram pais pela primeira vez.

