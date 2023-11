Foi a imprensa espanhola que noticiou em primeiro lugar o alegado romance vivido entre Rosalía e Jeremy Allen, iniciado três meses depois do fim do noivado da cantora com Rauw Alejandro.

O romance foi, desde logo, aplaudido por muitos fãs dos dois artistas e a verdade é que este rumor parece ter mesmo algum fundamento.

Rosalía e Jeremy foram fotografados pelos paparazzi enquanto passeavam juntos por Los Angeles e, embora não tenham dado as mãos nem trocado qualquer carinho, foi evidente a cumplicidade que existe entre ambos.

Veja abaixo as imagens que estão a circular nas redes sociais.

