Depois de várias trocas de farpas e acusações na televisão e imprensa, Romana resolveu terminar a 'guerra' com o pai, Manuel Sousa, e colocar para trás das costas a desavença.

Nas suas redes sociais, a cantora partilhou uma imagem do reencontro emocionante com o progenitor.

"Visitámos o avô (o meu papá) Manuel Sousa e a Idalina. Demos muitos abraços, limpámos o coração e o amor é algo que ultrapassa tudo", garante Romana na legenda de uma fotografia onde o pai posa junto dos seus três filhos: Ísis, fruto do casamento passado com Pedro Zarcos, e Aaron e Ian, resultado da relação atual de Romana com Santiago Romero.

"Grata pela luz e o amor de Deus que tenho no meu coração e que me dá clareza para prosseguir os meus caminhos", termina.

A motivar a desavença entre Romana, o pai e o irmão, Sérgio Rossi, estariam as suas declarações durante uma entrevista no programa 'Júlia'. A cantora afirmou ter sido exposta a episódios de violência na infância e ainda que nunca lhe foi entregue uma parte do dinheiro que ganhou no início da sua carreira, quando era menor.

Leia Também: Sérgio Rossi comenta desavença com Ágata e Romana. "Entristece-me"