Romana abriu o coração durante uma conversa que teve com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 22 de novembro, onde teve a oportunidade de abordar os problemas com a sua família, dos quais já muito se falou na imprensa cor de rosa.

Num primeiro momento, a cantora recorreu a uma metáfora para explicar o seu ponto de vista sobre as coisas.

"Existe uma história original, o Capuchinho Vermelho, vamos falar assim. Tu és o leitor. Vais agarrar naquele livro e vais ler. No final da leitura, consoante as tuas vivências, vais interpretar a história à tua maneira. Depois há o leitor que vai buscar as personagens do livro e vai falar com eles. O Capuchinho e o Lobo já vão ter uma abordagem diferente porque viveram a história de outra forma".

Entretanto, conclui: "Não há uma verdade absoluta nunca. O mais importante é ver como eu estou neste momento. Consigo aceitar que as coisas são assim, que os pontos de vista são diferentes e que eu tenho de ser feliz".

"Apesar de sentir dor, há muito pouco tempo tive uma desilusão muito grande, abriram uma ferida muito grande no meu peito, fiquei duas noites a chorar imenso, sem dormir, mas foi como se tivesse a sarar uma ferida dentro de mim", confessa, referindo que atualmente lida muito melhor com estas situações.

"No fundo consigo ser grata por ver o que conseguem puxar de mim própria, o quanto eu não consigo ter tempo de ter ódio ou rancor dentro de mim por ninguém", esclarece.

"Quando eu percebo que chegamos a uma altura da nossa vida em que falamos linguagens diferentes não vale a pena estar a bater contra uma parede a dizer que tenho razão, porque nos vamos estar a magoar. Mais vale entender que as coisas são assim e seguir fluentemente o meu caminho e aceitar que assim é. Já doeu mais. Hoje em dia já não dói tanto, porque já consigo entender e até agradecer que as coisas aconteçam dessa forma. Sinto-me tão bem que não evito ir a determinado sítio em que está A,B ou C", diz, por fim, revelando-se em paz consigo mesma e lamentando que tal não aconteça com outra pessoas.

