Assim como já o fizeram muitos outros artistas, também a banda Rolling Stones decidiu adiar a sua digressão.

Numa nota que foi partilhada nas redes sociais do grupo, esta terça-feira, a mesma revela que a digressão 'No Filter Tour', que deveria começar no dia 8 de maio, em San Diego, nos Estados Unidos, já vai ser concretizada nessas mesmas datas. Ao todo estavam agendados 15 concertos.

"Estamos muito desapontados por ter de adiar a digressão. Pedimos desculpa a todos os fãs que estavam tão ansiosos quanto nós, mas a saúde e a segurança de todos é neste momento a prioridade. Vamos conseguir resolver isto juntos - e vemo-nos em breve", lê-se ainda no comunicado.

