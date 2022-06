Rodrigo Santoro foi hoje, 17 de junho, o convidado de Manuel Luís Goucha no programa das tardes do apresentador na TVI.

Com uma carreira de sucesso em Hollywood, o artista lembrou um dos seus primeiros projetos, nomeadamente o filme ‘Em Roma na Primavera’ (2003) no qual contracenou com Helen Mirren.

“Estamos em Roma, é o primeiro dia de filmagens, eu sou um mendigo que persegue a personagem de Helen Mirren, que era uma atriz que vai para Itália no pós-guerra”, começa por relatar.

“Venho sem saber para onde vou ou o que é que faço e vejo uma escada com a porta do camião [autocaravana] aberta. No fundo estava a Helen Mirren sentada, a tomar chá e a ler. Cheguei à porta e pedi desculpa. Ela chamou-me, serviu um chá e continuou a ler”, descreve.

“Os grandes não têm de fazer força, eles são”, completa.

Veja o momento.

