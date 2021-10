Foi no dia 4 de outubro de 2014 que o país ficou em choque com a repentina partida do ator Rodrigo Menezes, aos 40 anos de idade. Esta segunda-feira, completam-se sete anos desde que o ator morreu, data que foi evidenciada por Flávio Furtado.

Para isso, o comentador fez uma publicação na sua conta de Instagram partilhando uma fotografia na qual surge com Rodrigo.

Na legenda da publicação apenas escreveu: "7 anos".

Também numa entrevista que deu há pouco tempo a Manuel Luís Goucha, um dos seus maiores amigos, Pedro Teixeira, acabou por partilhar memórias que guarda de Rodrigo.

Recorde-se que Rodrigo faleceu na sequência de um ataque epilético, tendo sido encontrado já sem vida na sua casa em Oeiras. Este era pai de Afonso, do relacionamento com a modelo Andreia Sampaio.