Joana Cruz decidiu ousar na escolha do look para esta quinta-feira e apareceu nos estúdios da RFM com umas excêntricas calças rose gold metalizado. Um look que mereceu a observação do colega Rodrigo Gomes.

O locutor partilhou nas Instagram Stories um vídeo e não resistiu em brincar com o visual.

"Então e a senhora dona Joana que passa a vida a gozar com as minhas camisas e aparece assim, como se fosse fazer esqui no espaço? É para apreciar. Calças do Ferrero Rocher", disse.

"E está mal?", respondeu Joana Cruz.

