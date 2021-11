O cantor não gostou do comportamento do jogador português durante um jogo recente do Manchester United.

Rod Stewart é adepto do Manchester United, motivo pelo qual foi questionado em entrevista ao The Sun sobre qual a sua opinião quanto ao regresso de Cristiano Ronaldo ao clube inglês. O cantor, de 76 anos, considera "maravilhoso" o retorno de CR7 ao futebol britânico, mas não deixa de lhe apontar o dedo ao lembrar uma situação recente que o deixou muito desagradado. Rod Stewart não gostou de ver Cristiano Ronaldo assumir uma postura de liderança após ser substituído num jogo recente do Manchester United frente aos Young Boys, a contar para a Liga dos Campeões. O português foi visto junto à linha a gritar para dentro de campo depois de ser substituído, colocando em causa, na opinião de alguns, a autoridade do treinador. "Ele tem que parar com isso, é muito desrespeitoso", afirma o artista, que considera que CR7 poderá ter faltado ao respeito a Ole Gunnar Solskjær - técnico do clube. Leia Também: Georgina Rodríguez apoia Cristianinho: "O meu homenzinho"