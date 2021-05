Robert Downey Jr. está de luto. Morreu o seu assistente de longa data, Jimmy Rich, aos 52 anos.

Uma perda que o ator destacou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, revelando que Jimmy sofreu um "fatal acidente de carro" no dia anterior.

"É uma tragédia terrível e chocante", escreveu. "Ele era como um irmão, o meu braço direito, um tio para os nossos filhos e amado por todos", acrescentou, deixando ainda algumas palavras de conforto à família de Jimmy Rich.

De acordo com o Page Six, que cita o IMDb, Rich começou a trabalhar como assistente de Downey quando o ator estava a filmar 'The Singing Detective', em 2003.

