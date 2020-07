O novo coronavírus veio afetar a economia e são muitas as famílias afetadas pela crise. Os famosos não são exceção e também Robert De Niro está com alguns problemas no que diz respeito ao dinheiro, pelo menos é o que nos adiantam os recente relatos da imprensa internacional.

De acordo com os meios de comunicação, o ator diminuiu para metade a pensão que dá à ex-mulher, Grace Hightower. A também atriz antes recebia 100 mil dólares (quase 90 mil euros) por mês do antigo companheiro e agora está a receber 50 mil dólares (mais de 40 mil euros).

Os advogados de Grace defendem que Robert cortou injustamente a pensão e que a ex-mulher e os filhos foram banidos do condomínio onde De Niro está a passar a quarentena.

Por sua vez, a defesa do ator revelou que este teve um grande impacto financeiro uma vez que os restaurantes Nobu e o Greenwich Hotel estão fechados ou parcialmente fechados há meses por causa da pandemia.

A advogada de Robert, Caroline Krauss, disse ao juiz que os restaurantes Nobu perderam três milhões de dólares em abril, e 1,87 milhões em maio.

Além disso, Caroline explicou ainda que, segundo os termos do acordo pré-nupcial estabelecido pelo ex-casal em 2004, De Niro só deve pagar um milhão de dólares por ano a Grace Hightower se ganhar 15 milhões de dólares por ano ou mais. Se os rendimentos baixam, os pagamentos da pensão também são inferiores.

"Se tudo começar a melhorar este ano, ele será um sortudo se conseguir ganhar 7,5 milhões de dólares em 2020", acrescentou Krauss, referindo que as receitas do filme 'The Irishman' da Netflix já foram pagas e que provavelmente o ator receberá apenas 2,5 milhões de dólates em 2020 e 2021.

A advogada realçou ainda que o seu cliente iria começar a gravar um filme este verão, em Oklahoma, mas o projeto está suspenso.

No entanto, o advogado de Hightower, Kevin McDonough, insiste que o ator usou a pandemia para baixa o valor da pensão e não acredita que esteja com grandes dificuldades financeiras ao ponto de ter tomado tal decisão, de repente, em março.

