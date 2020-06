Rob Kardashian, filho de Kris Jenner e Robert Kardashian, é o mais discreto dos membros do clã e são raras as aparições públicas que hoje em dia faz. As redes sociais não são exceção e também pelas plataformas não é comum ver registos frequentes.

No entanto, este domingo, Rob atualizou o Instagram e fê-lo com uma foto inédita ao lado da irmã mais velha, Kourtney.

"Felizes 16", escreveu na legenda da imagem.

Ora veja.

