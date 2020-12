Rob Kardashian e Blac Chynachegaram a um novo acordo sobre a custódia da filha que têm em comum, a pequena Dream, de quatro anos.

O ex-casal já tinha chegado a um acordo de custódia partilhada em 2017, mas nenhum dos pais seguiu formalmente o que estava planeado. No entanto, no início deste mês, ambos chegaram a um novo acordo que dá a Rob e a Blac a custódia física com visitas alternadas semanalmente, como confirmou uma fonte ao Page Six.

O ex-casal concordou ainda dividir o mesmo tempo nos feriados e nas férias.

Tanto Blac como Rob decidiram também que drogas e álcool não podem estar presentes nas suas vidas enquanto estão a cuidar da menina, decisão que chega depois de Chynater sido acusada pelo 'ex' de usar substânciasilícitas na presença da filha.

Recorde-se que em janeiro, o irmão de Kim Kardashian pediu a custódia exclusiva de Dream, alegando que a ex-noiva era um risco para a menina e queria que Blacfizesse um teste de drogas e álcoolantes de ver a filha. Chyna desmentiu tais acusações e o pedido de Rob foi negado.

