Aos 55 anos, Rita Salema decidiu render-se às maravilhas da medicina estética. A atriz recorreu à Clínica Milénio para se submeter a um procedimento ao rosto.

"A atriz Rita Salema fez um tratamento de harmonização facial", revela a clínica na sua conta oficial de Facebook.

Eis a explicação dos profissionais para que perceba exatamente em que consiste o tratamento que a atriz realizou: "O procedimento consiste em trazer harmonia ao rosto repondo o que foi perdido no processo natural do envelhecimento, através da aplicação de ácido hialurónico, de diferentes especificidades, de acordo com a área a ser tratada".

