Rita Salema recorreu ao Instagram para mostrar a singela homenagem que fez a Maria João Abreu, no dia em que a atriz morreu, na quinta-feira, 13 de maio.

A atriz atirou ao mar um ramo de flores, momento que gravou e mostrou depois aos seguidores na rede social.

"Minha e nossa João, que dor, que saudades, que dificuldade em ver-te partir. Minha amiga, colega, actriz de mão cheia, de uma generosidade imensa. Um exemplo de humildade e, acima de tudo, de amor. Estavas sempre onde eras preciso. Vamos amar-te, sempre", começou por escrever ao lado das imagens que pode ver na galeria.

"Fui deixar as tuas rosas do meu jardim, no mar, como tu gostas. Minha João, minha João, minha João, enquanto estiver aqui, vou te amar sempre. Mãe Cândida, Xana, Ricardo, Miguel, João e Zé, um beijinho cheio de amor a vocês que, por serem igualmente especiais, só podiam ser a família da nossa João", completou, deixando assim palavras de apoio à família da atriz.

