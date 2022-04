Rita Redshoes lança o segundo livro infantil, 'Rita e a Aventura Feliz', que chega esta quarta-feira, 6 de abril. Uma "extensão" do primeiro projeto da artista, 'Rita e a Floresta dos Legumes'.

Neste novo projeto pedagógico o objetivo é, "sobretudo, sensibilizar e chamar a atenção dos mais novos para a importância da saúde e do bem-estar, ao nível de três fatores-chave: exercício, alimentação e emoção".

De acordo com o comunicado enviado às redações, esta obra é direcionada à comunidade escolar, "em particular aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico".

"Através deste novo livro infantil, com temas musicados pela Rita Redshoes e uma peça de teatro, as crianças vão poder aprender a compreender três fatores que nos ajudam a conquistar o bem-estar connosco e com os outros, ao que o livro chama de 'equilíbrio'", explicam na nota.

Um projeto da coautoria da cantora e compositora Rita Redshoes, com edição da Betweien, que chega numa semana em que se assinalada Dia da Atividade Física, a 6 de abril, e o Dia Mundial da Saúde, a 7 de abril.

