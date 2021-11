Rita Pereira será uma das atrizes a integrar o elenco da nova novela da TVI - 'Quero é Viver' - com estreia marcada para 2022, cujas gravações continuam a decorrer.

Ora, a avaliar pelas publicações que a artista fez nas histórias da sua conta de Instagram, a mesma irá fazer par romântico com o ator João Nunes Monteiro.

Depois de ter gravado e partilhado o momento em que Leonor Seixas, em tom de brincadeira, deixa diversos avisos ao jovem artista, Rita explica o motivo do referido 'aconselhamento'.

"É uma coisa que acontece com frequência aos atores: hoje vou fazer cenas com um ator, que é o João, que não conheço, por acaso nunca me cruzei com ele, nem nunca ensaiamos juntos, e hoje vai ser a primeira vez que vamos estar juntos, que vamos gravar juntos e vamos gravar cenas de 'melos' [beijos]. Vamos andar aos 'melos' e nunca nos vimos na vida", explicou Rita.

Este, segundo a própria, é um dos muitos desafios de uma carreira na representação.

Veja o vídeo da explicação em baixo.

Leia Também: Rita Pereira mostra-se ao natural (sem maquilhagem e despenteada)