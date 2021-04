Com a chegada do bom tempo, Rita Pereira tem uma 'missão' em mãos: transformar o jardim da casa do seu pai num espaço acolhedor e agradável.

Esta quinta-feira, a atriz partilhou uma fotografia sua em que aparece no dito espaço e na legenda apelou aos fãs por ajuda.

"Este é o 'jardim' de casa do meu pai. Não se passa nada, não é giro, não é confortável, nem flores tem. Vou armar-me em 'Querido pai, mudei o jardim' e transformar isto num espaço lindo para ele aproveitar que bem merece. Alguma sugestão de pormenores que possa fazer?! Acho que vou chatear uns quantos amigos com jeito para isto", afirmou.

Será que a atriz vai apresentar um 'antes e depois' brevemente?

