No último episódio de 'All Together Now', emitido este domingo, Rita Pereira deixou-se levar pelas emoções e acabou por ir às lágrimas com a participação de Rogério Braga.

O jovem bracarense, de 24 anos, afirmou em palco que a série 'Morangos Com Açúcar' e a banda D'ZRT o inspiraram a começar a tocar guitarra e a dar os primeiros passos na música, o que deixou Rita particularmente comovida.

"Difícil, muito difícil este programa. Acabou por tornar-se muito pessoal para alguns dos jurados, com um misto de sentimentos pelo meio. Tentei controlar-me mas não consegui", escreveu a atriz na sua página de Instagram.

Vale referir que no painel de jurados encontrava-se também Paulo Vintém, um dos integrantes do grupo musical.

