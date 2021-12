Rita Pereira e Sara Barradas estiveram no programa de Cristina Ferreira para falar acerca da nova novela da TVI - 'Querer é Viver'. Contudo, Rita acabou por destacar um momento do programa, nomeadamente, quanto tentou rasgar os collants transparentes que Sara usava.

"Não posso com isso e todas as minhas amigas que me aparecem à frente com isso eu RASGO!!! Esta tarde prometi nos stories que, se a Sara fosse ao programa com as meias eu as rasgava. Agora vão ter de ver o programa amanhã para saberem o que aconteceu", começa por dizer.

Entretanto explica por que não gosta deste género de collants: "Porque não existem collants cor da nossa pele, de nenhuma cor de pele!!! Ficam sempre mal, ficam sempre baças, fazem as pernas feias!!! Só aceito se a mulher tiver mais de 70 anos, antes disso, todas as pernas são mais bonitas sem collants. Mas atenção, meias pretas, meias coloridas gosto".

Leia Também: Acabou a zanga? Jessica Athayde reage à festa do filho de Rita Pereira