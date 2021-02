Rita Pereira esteve esta segunda-feira, dia 15, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa das manhãs da TVI, 'Dois às Dez'. Um dos temas que a atriz e apresentadora teve a oportunidade de comentar foi da forma como lida com as críticas nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde conta com mais de 1,2 milhões de seguidores.

"O filho é meu, se quiser mostro, se não quiser não mostro. Posso levar com 300 comentários", afirmou, referindo-se à decisão em passar a mostrar o rosto do pequeno Lonô, de dois anos.

"Não tenho essa tendência de olhar só para o mal. O que me 'salva' é saber que há o bom", fez ainda saber, notando que adora responder aos comentários mais maldosos quanto para isso está inspirada.

"Ao longo dos anos, por muitos de nós [figuras públicas] responderem, há pessoas que estão a baixar a bola", completou.

