Com mais de um milhão e meio de seguidores na sua conta de Instagram, Rita Pereira partilha nesta plataforma diversos momentos. As imagens, como é habitual neste contexto, são sempre tratadas com filtros ou através de programas próprios de edição.

No entanto, desta vez, a atriz e apresentadora decidiu abrir uma exceção à regra e partilhar com os seguidores uma série de autorretratosque tinha guardados no telemóvel.

"Selfies encontradas no telemóvel. Sem filtro, sem tratamento. Gosto delas assim", afirmou na legenda da publicação.

Veja as fotografias na galeria.

