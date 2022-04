Não há dúvida de que Rita Pereira faz parte do 'clube das mamãs mais babadas do mundo'. Ainda esta quarta-feira, 20 de abril, a atriz, de 40 anos, partilhou com os admiradores da sua conta de Instagram (plataforma onde conta com mais de 1,5 milhões de seguidores) um ternurento retrato do filho, o pequeno Lonô.

Na imagem, conforme poderá ver pela publicação de seguida, o menino de três anos posa com um rasgado sorriso, encantando os fãs da artista.

A propósito da fotografia, Rita Pereira ainda aproveitou para deixar um desafio: "Deixem nos comentários o nome dos vossos babies, filhos, sobrinhos, netos, dos vossos amores mais pequenos".

Note-se que Lonô é fruto do relacionamento de Rita Pereira com o empresário e produtor musical Guillaume Lalung.

Leia Também: Rita Pereira mostra decoração da sala de jantar. "Não está finalizada"