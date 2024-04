Rita Pereira encontra-se a fazer uma viagem de sonho em família. Conforme a atriz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, esta partiu para o Japão na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, o pequeno Lonô.

Depois da chegada ao país, eis que a família se dirigiu para o seu primeiro destino: Osaka.

À chegada, a artista não resistiu em mostrar - através de um vídeo - o hotel no qual ficará hospedada.

Chama-se W Osaka e custa entre 600 e 1500 euros por noite.

Veja a gravação na galeria.

