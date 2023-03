Rita Pereira recorreu a uma clínica de medicina estética para esta sexta-feira dar continuidade a um tratamento de laser pico que se encontra a fazer para reduzir o melasma.

A atriz mostrou-se durante o procedimento para a redução das manchas castanhas ou castanho-acinzentadas, que aparecem habitualmente na face, e mais tarde a caminho de casa.

No fim do tratamento, com o rosto visivelmente vermelho, Rita afirmou estar confiante e sem qualquer tipo de vergonha de surgir assim na rua.

"E agora vou assim para a rua e não estou nem aí que as pessoas olhem. Porquê? Porque estou a cuidar de mim", atirou.

A estrela TVI explicou, por fim, que passada uma hora desde o fim do tratamento a vermelhidão do rosto desaparece.

Leia Também: Sara Norte submete-se a procedimento estético no rosto. Eis o resultado