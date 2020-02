Rita Pereira está oficialmente de volta ao pequeno ecrã. O desejo da apresentadora concretizou-se e esta teve a oportunidade de voltar a apresentar mais uma edição do programa da TVI, 'Dança com as Estrelas'.

Como já seria de esperar, para a ocasião a artista optou por um visual mais extravagante, com um toque de sensualidade, através de um vestido de padrão floral.

Agora, é com grande curiosidade que os fãs de Rita esperam pelo próximo visual. Relativamente a isto é possível dizer que a apresentadora já levantou a ponta do véu.

Nas InstaStories, Rita perguntou aos seus seguidores quem sabia onde estavam disponíveis umas botas pretas de cano alto, over the knee.

