Rita Pereira vive no fim do mês de junho dias particularmente emotivos. Assinalam-se entre os dias 28 e 29 de junho as datas em que Angélico Vieira teve um grave acidente e em que a sua morte foi declarada no hospital.

A atriz não esqueceu o antigo namorado e assinalou os 11 anos da sua partida com uma discreta homenagem.

Rita partilhou nas InstaStories, do Instagram, uma imagem em branco com uma estrela.

A estrela da TVI e o ator e cantor namoraram durante vários anos, tendo vivido uma das relações mais mediáticas da época.



© Reprodução Instagram/ Rita Pereira

