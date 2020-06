Rita Pereira usou a sua conta de Instagram para fazer um desabafo relativo a um hábito que notou e que a deixa intrigada, uma vez que segundo a sua perspetiva não faz qualquer sentido.

"Há uma coisa que acontece em Portugal que eu não entendo muito bem. Os portugueses têm vergonha de quando vão a um restaurante, se sobra imenso, pedir para levar. Qual é o problema de pedir para levar? Já pagaste, não te apetece mais, levas para casa, comes no dia a seguir", afirmou.

"Nos Estados unidos toda a gente faz isso e é a coisa mais natural do mundo. Não estou a dizer que é melhor do que Portugal, mas estou só a mostrar que vem da nossa cultura", sublinha.

"Eu faço sempre e no dia a seguir quando como aquilo que trouxe do dia anterior nunca me arrependo", faz saber enquanto saboreia precisamente uma refeição que sobrou.

Também costuma ter este hábito?

Leia Também: Rita Pereira não fica indiferente a barriga lisa de Carolina Patrocínio