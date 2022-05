Rita Pereira revelou-se feliz com mais uma conquista profissional, mais precisamente um reconhecimento. A atriz ficou no top 5 de um estudo realizado pela Marktest que apontou as figuras públicas mais reconhecidas pelos portugueses.

"Sempre acreditei que trabalhar intensamente compensa e que o público reconhece a nossa dedicação", começa por dizer.

"Fico muito feliz por voltar a estar no pódio do estudo da Marktest ao lado destes grandes, que revela as figuras públicas que os portugueses mais conhecem de forma espontânea", concluiu.

