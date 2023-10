Agora sim, é mesmo oficial. Rita Pereira confirmou esta terça-feira, dia 3 de outubro, que o projeto que a levou a viajar para o Brasil é 'Dona Beja', uma série da HBO inspirada na novela 'Dona Beija', de 1986.

A atriz partilhou várias fotografias onde surge ao lado do restante elenco, tendo na legenda contado, pela primeira vez, detalhes do projeto.

"E é hoje! Finalmente posso partilhar convosco, especificamente, o que estou a filmar aqui no Brasil! É com enorme orgulho que, faço parte do elenco principal da série 'Dona Beja' da HBO!", começou por escrever Rita.

"Ainda nem acredito bem que aqui estou, rodeada por profissionais incríveis, com uma personagem que eu já amo, uma produção de sonho, para a HBO. Acompanhem por aqui esta aventura. E obrigada por todo o carinho que tenho recebido", concluiu a artista, de 41 anos.

