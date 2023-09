A viver no Brasil, para onde se mudou recentemente para gravar uma nova versão da novela 'Dona Beja', Rita Pereira tem mostrado nas redes sociais um pouco do seu dia a dia do outro lado do oceano.

Na última noite, a atriz partilhou nas stories no Instagram um pequeno vídeo divertido, no qual mostrou até onde vai o seu gosto por cães.

"Eu gosto tanto de cães que me está a apetecer ir fazer uma festinha a este, mas é só ridículo", começou por dizer, virando depois a câmara para o animal em questão, que era na verdade uma estátua. "Queria ir fazer uma festinha à estátua do cão!", afirmou, rindo-se em seguida.

Veja o momento no vídeo.