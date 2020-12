A atriz viajou na companhia do namorado, do filho e do enteado.

Rita Pereira optou em 2020 por passar o Ano Novo em Portugal, mas não abdicou de fazer uma pequena viagem... ainda que dentro do país. A atriz viajou até ao Algarve, mais precisamente Vila Moura, na companhia do namorado, Guillaume Lalung, do filho de ambos, Lonô, e do enteado. Para já, o casal está instalado num hotel em Vila Moura e é por lá que devem ficar, devido às medidas a que obriga a pandemia de Covid-19, até à contagem das doze badaladas.