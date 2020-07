Rita Pereira não conseguiu conter as lágrimas depois de passar em frente a um lar de idosos no camião que transportava a equipa do 'Somos Portugal', da TVI, na tarde deste domingo, 12 de julho.

Um momento emotivo que a atriz destacou nas stories da sua página de Instagram. "A melhor parte de fazer este programa é trazer sorrisos a estas pessoas", escreveu na legenda de um vídeo onde mostra os idosos na varanda a ver a equipa da estação a passar.

Mais tarde, a figura pública partilhou ainda um outro vídeo gravado por uma fã que apanhou a atriz logo após ter passado pelo lar de idosos, muito emocionada.

Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: Rita Pereira e Pedro Teixeira juntos em programa da TVI. Já este domingo!