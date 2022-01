À semelhança do que aconteceu com Pedro Teixeira e Diogo Morgado, também Rita Pereira esteve hoje, 6 de janeiro, no programa 'Dois às 10' para falar sobre a personagem a que dá vida na novela 'Quer é Viver' - a Maria. Este tem sido um enorme desafio para a artista, tendo esta explicado o porquê.

"É muito cansativo (e percebi agora porque nunca tinha feito uma personagem tão diferente de mim) fazeres alguém tão diferente de ti, Tenho de estar atenta a tudo, nunca posso relaxar", revela.

"Quis que fosse completamente diferente do que já tinha feito antes. Decidi pedir ajuda a um treinador", nota ainda, referindo que a sua escolha recaiu sobre Tiago Félix, que trabalhou para a Netflix e que agora estava na Globo.

"Queria uma mentalidade diferente, alguém que não me conhecesse. Alguém do zero. [...] Foi muito mais difícil de alcançar, mas agora está a dar frutos", completa.

Leia Também: Melhor papel de sempre? Fãs de Rita Pereira impressionados com novela