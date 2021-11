Rita Pereira mantém-se muito ativa nas redes sociais e não fala só sobre trabalho. A atriz também faz questão de partilhar com os fãs alguns momentos mais pessoais, como o fez esta sexta-feira.

Numa publicação no Instagram, Rita Pereira decidiu falar sobre a sua rotina, revelando que acorda sempre cedo e detalhando tudo o que fez esta manhã, 5 de novembro.

"O meu cérebro acorda todos os dias às 6h15. Sim, o meu cérebro, não o meu corpo, esse pede-me para ficar na cama até ao último segundo. Mas esquece, desde que sou mãe que, a partir do momento que acordo, já só volto a ter sono às 17h30 (sim, também não entendo, todos os dias sei que são 17h30 porque me bate um sono daqueles). Bom, mas isto tudo para dizer que, madrugar tem as suas vantagens", começou por escrever.

"Por exemplo hoje, como só entro às 10h15, já preparei o meu filho, fiz ovos mexidos para ele, levei-o à escola, fui ao continente, preparei a sopa da semana, [...] estudei o percurso de personagem (o que vai acontecer à Maria)", contou, revelando que escreveu esta publicação no jardim de casa a ver a sua piscina a ser construída.

"Voilà!!! Já fiz um monte de coisas e estou aqui toda orgulhosa. Orgulhosa de nada de especial, mas cada um se orgulha do que quer. Aliás, já almoçava. E vocês, são dos que aproveitam cada minuto para despachar afazeres ou ficam na caminha à espera da hora de ir trabalhar?!", rematou.

Leia Também: Rita Pereira em Londres para concerto de Nelson Freitas e Djodje