A pandemia da Covid-19 tornou este verão atípico e é aconselhado, pela Direção Geral de Saúde, a evitar viagens internacionais nesta que seria a época alta, o que, por sua vez, pode representar uma excelente oportunidade de explorar os encantos nacionais. Rita Pereira não podia estar mais alinhada com esta ideologia, como confessou esta segunda-feira nas redes sociais.

"Temos sítios maravilhosos em Portugal e este Verão já decidi que quero conhecer melhor o meu país e apoiar o turismo em Portugal. Quero conhecer um lugar diferente todas as semanas. Esta semana ainda não encontrei. Gosto de campo e praia, gosto do rústico, do boho, de lugares onde se coma bem. Alguma sugestão?!", escreveu a atriz.

