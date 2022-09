Depois de terem interpretado um casal na novela 'Quero é Viver', da TVI, Rita Pereira encontrou-se com Filipe Vargas na noite de quinta-feira.

Um encontro com amigos onde estava também o ator e que Rita não deixou passar em branco.

No seu perfil da página que tem no Instagram, a atriz publicou uma fotografia em que aparece ao lado de Filipe Vargas e disse: "Que saudades que tinha do meu Zé Luís [personagem do ator na novela da TVI]".

