A semana de Rita Pereira começou com a família no Alentejo, como a própria partilhou na sua página de Instagram.

"A começar a semana em família, na piscina, com 27º às 11h da matina, no meu amado Alentejo, com programação de uma tosta de pão alentejano com queijo da terra para o almoço. Nada mal", disse na legenda de algumas fotografias que publicou na rede social e onde aparece com o filho, Lonô, de dois anos.

Nas stories, a atriz publicou outras imagens desde momentos de descanso. Veja na galeria.

