Rita Pereira parece estar a lidar mal com a chegada do outono, como fez saber na sua última publicação nas redes sociais. A atriz, de 38 anos, mostrou o seu desânimo com o tempo mais fresco com imagens que fizeram subir a temperatura...

"Isto sou eu a não aceitar que o verão em Portugal acabou", escreveu na legenda das imagens em que voltou a dar provas das suas curvas de sonho em biquíni.

Uma vez mais, a artista avivou a memória dos fãs do seu lado ousado.

Ora veja.

