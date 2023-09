Rita Patrocínio tatuou Tiago Teotónio Pereira durante o casamento, no passado sábado, dia 9 de setembro. A marca que fez no corpo do ator foi destacada no Instagram.

Esta segunda-feira, dois dias depois de terem dado o nó, Rita Patrocínio publicou nas stories, na rede social, uma fotografia que mostra o resultado final da tatuagem.

Trata-se de um pequeno coração na perna. Veja na imagem abaixo:

Tatuagem de Tiago Teotónio Pereira© Instagram_ritapatrocinio

