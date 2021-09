No passado dia 25 de agosto, Rita Mendes foi mãe pela terceira vez após o nascimento do pequeno Duarte. Desde então, a ex-apresentadora de televisão tem aproveitado as redes sociais para partilhar com o mundo como tem vivido esta nova fase da sua vida.

Numa publicação que fez este sábado, 18 de setembro, Rita mostrou-se confiante com a sua atual forma física, mesmo ainda estando em fase de 'recuperação' após a gravidez.

"Quando a puérpera se sente uma bomba... 21 dias depois do parto do nosso Ducas", escreveu.

Duarte é fruto do atual relacionamento de Rita Mendes com Gui de Campos Luís. Esta é ainda mãe de Afonso Luz, de dez anos, nascido da relação com o ator Hugo Sequeira, e Matilde Estrela, de oito, rebento do antigo amor com o fotógrafo Hugo Caetano.

