Rita Mendes vive este domingo um dia feliz. A filha da DJ, Matilde Estrela, celebra o seu 11.º aniversário, uma data que assinalou nas redes sociais com a partilha de fotografias da menina, acompanhadas de um mensagem carinhosa.

"Hoje é o dia dela: 11 anos depois de ter nascido, esta menina que me preenche os dias, o coração e tantas vezes a preocupação está num entusiasmo que não pode com a sua festa e celebração. Meu Amor, que sejas feliz e encontres o teu espaço no Mundo, sempre comigo por perto. Parabéns, Matita Estrela!!", escreveu a DJ na legenda da publicação.

De recordar que Matilde é a segunda dos três filhos de Rita Mendes, que é ainda mãe de Afonso Luz e Duarte Sol.

