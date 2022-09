Rita Mendes, que já foi mãe por três vezes, celebrou esta sexta-feira, 9 de setembro, o Dia Mundial da Grávida.

"Amei estar grávida de todas as vezes e senti, desde o primeiro minuto, uma ligação única com cada um dos seres que gerei. Ser mãe é mesmo uma bênção e das três vezes que estive grávida senti-me a mulher mais bonita e iluminada do mundo", escreveu na legenda de uma imagem tirada quando tinha o filho Afonso na barriga.

A DJ é mãe de Afonso Luz, Matilde Estrela e Gui de Campos Luís.

Leia Também: Rita Mendes mostra a segunda festa do filho mais novo