Rita Guerra esteve na manhã desta segunda-feira, 22 de fevereiro, no 'Casa Feliz', com João Baião e Diana Chaves. Durante o programa, a cantora aproveitou o momento para deixar uma palavra de carinho e agradecimento à SIC pela compreensão num dia menos bom.

A artista esteve recentemente no programa 'Regresso ao Futuro', com Cláudia Vieira e João Manzarra, mas apenas cantou e não ficou para uma conversa com os apresentadores como estava planeado. Isto porque o pai tinha acabado de ir para o hospital.

Rita Guerra destacou a compreensão do canal perante tal situação, referindo também que "felizmente" está tudo bem e tudo não passou de um susto. "Tenho a agradecer muito o carinho", afirmou.

