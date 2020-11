Rita Ferro Rodrigues recorreu de novo à sua página de Instagram para destacar a amizade que tinha com Pedro Lima, começando por partilhar um episódio que viveu com o ator.

"Um dia liguei ao meu amigo Pedro angustiada com um problema aparentemente sem solução. Ele ouviu-me atentamente - era uma das características raras que o Pedro tinha, ouvia de facto. O Pedro parava tudo para ouvir os amigos - e depois resolveu-me o problema com uma graçola cheia de sabedoria que apliquei ao meu momento 'difícil' da altura (com pouca fé admito) mas que se revelou surpreendentemente eficaz", começou por lembrar.

"Dias depois, liguei-lhe (espantada!) e a inevitável questão: 'Ó Pedro, mas como é que sabias que ia resultar?'. A resposta divertida do outro lado: 'Não sabia. Mas tive um feeling que se tentasses, conseguirias. 'SE TENTASSES, CONSEGUIRIAS'", acrescentou, confessando as saudades que sente do amigo.

"Tenho muitas saudades do meu amigo Pedro. Era uma pessoa excepcional, nunca se esqueçam disto. Que tocou de coragem, alegria, felicidade, entrega, amor e integridade todos aqueles e aquelas com quem se cruzou. Força, amor, amizade, integridade e determinação - a herança mais preciosa do meu querido amigo Pedro - que todos os dias evoco, recordo e me esforço por honrar", escreveu ainda.

