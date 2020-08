Rita Ferro Rodrigues fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual partilhou uma rara fotografia da filha mais velha, Leonor, de 18 anos.

Na legenda da mesma pode ler-se: "Sozinha a trabalhar em Lisboa com a mais velha como companhia em dates sucessivos. Fui mãe aos 26 (tarde para a as nossas mães e avós, cedíssimo nos dias de hoje) e que bom que é ter esta companheirona comigo para o que der e vier", notou.

De recordar que Leonor é fruto do anterior relacionamento da apresentadora com Daniel Cruzeiro. Esta é ainda mãe de Eduardo, de nove anos, do atual casamento com Ruben Vieira.

