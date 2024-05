Rita Ferro Rodrigues começou a semana com um desabafo feito esta segunda-feira, dia 13 de maio, através das redes sociais.

A apresentadora partilhou uma fotografia sua com um look veranil e na legenda começou por fazer referência ao frio que se voltou a fazer sentir. "Não saiam nestes preparos à rua que está frio e chuva, um dia de outono… pelo menos em Lisboa", começou por escrever.

"As segundas-feiras sucedem-se a uma rapidez alucinante, tenho a sensação que alguém carregou no botão de [avançar] do tempo, que vertigem! Tarda nada estamos no verão e depois, num soluço, [é] Natal outra vez", escreveu depois a comunicadora.

Por fim, Rita fez notar: "Isto tudo para vos dizer que temos de fazer tudo para sermos felizes e fazermos para que os outros também sejam. É urgente o amor já dizia o poeta, aqui tão bem cantado pela A Garota Não".

