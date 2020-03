Rita Ferro Rodrigues usou esta quarta-feira as suas redes sociais para homenagear os farmacêuticos portugueses. Profissionais que, apesar da pandemia do novo coronavírus, continuam a trabalhar para que não faltem à população bens de primeira necessidade, neste caso medicamentos.

"Os farmacêuticos e as farmacêuticas do meu país com quem tanto tenho trabalhado no último ano. Estão todos e todas no meu coração, verdadeiros soldados na linha da frente desta batalha, agradeço-vos tanto estarem sempre do lado da população com determinação e coragem", declarou a apresentadora, que no último ano tem feito várias campanhas publicitárias em parceria com as Farmácias Portuguesas.

Leia Também: Coronavírus. As palavras de força e esperança de Georgina Rodríguez